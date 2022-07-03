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​Тренер «Манчестер Юнайтед» нашёл замену для Роналду слухи

03 Июля 2022 • 15:33 Комментировать

Поговаривают, что Криштиану Роналду намерен играть в Лиге чемпионов, а потому будет искать возможность покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. В стане «красных дьяволов» якобы настроены удержать Роналду, но при этом прорабатывают все возможные варианты.

По данным Mirror, в случае ухода Криштиану Роналду новый рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг попросит клуб подписать Антони, с которым он ранее работал в «Аяксе». «Красные дьяволы» давно держат 22-летнего бразильца на карандаше, но установленный амстердамским клубом ценник в 70 миллионов фунтов (примерно 81 миллион евро) отпугивает англичан. Если же Роналду уйдёт, тен Хаг попросит клуб раскошелиться, утверждает источник.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Трансферы футбола - лето 2022 Антони
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