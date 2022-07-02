«Барселона» рассталась с испанским нападающим

Нападающий Адама Траоре не пригодился каталонской «Барселоне». Руководство приняло решение не продлевать сотрудничество с 26-летним испанцем и вернуло его в английский «Вулверхэмптон». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

У каталонского гранда была опция выкупа Траоре за 30 миллионов евро, однако решили этого не делать.

В составе «Барселоны» нападающий сыграл 16 матчей в сезоне-2021/2022, в которых записал на свой счет четыре голевых паса. Действующее трудовое соглашение Адамы с «волками» рассчитано до середины 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.