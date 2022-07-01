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Стало известно, сколько «Тоттенхэм» заплатит «Барселоне» за аренду Ленгле

01 Июля 2022 • 21:37 Комментировать

«Барселона» извлечёт финансовую выгоду из ухода Клемана Ленгле в «Тоттенхэм» на правах аренды.

Напомним, что 27-летний центральный защитник уже дал согласие на переход. «Барселоне» и «Тоттенхэму» осталось урегулировать последние детали, чтобы закрыть сделку. По данным журналиста Рохера Торельо, аренда Ленгле обойдётся «шпорам» в 5 млн евро, также лондонский клуб возьмёт на себя часть зарплаты француза. В договоре будет предусмотрена опция последующего выкупа игрока.

Клеман Ленгле принадлежит «Барселоне» с 2018 года. За «сине-гранатовых» он отыграл 158 матчей, отметившись семью голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Клеман Ленгле
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