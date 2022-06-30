Лингард и нападающий «Челси» – главные цели «Вест Хэма»

Лондонский «Вест Хэм» определился с главными целями на это трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, главный тренер команды Дэвид Мойес хотел бы усилить состав полузащитником Джесси Лингардом и нападающим «Челси» Армандо Броей.

Если говорить о Лингарде, полузащитник до сих пор находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед». «Вест Хэм» надеется договориться с игроком об условиях контракта. Что касается Брои, на албанца претендует множество клубов из АПЛ, но главный тренер «Челси» Томас Тухель примет решение по его будущему только после предсезонной подготовки.