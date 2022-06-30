Данджума не может согласовать контракт с лондонским клубом

Возвращение нападающего «Вильярреала» Арно Данджумы в английскую Премьер-лигу находится на грани срыва. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, нидерландец пока не может согласовать с «Вест Хэмом» условия личного контракта.

Напомним, что вчера «молотобойцы» согласовали с «Вильярреалом» трансфер Данджумы за 40 миллионов евро. Тем не менее, нидерландца не устраивают условия контракта, которые предлагает ему «Вест Хэм».

Ранее Данджума выступал в английской Премьер-лиге и Чемпионшипе за «Борнмут». После успешного сезона за «Вильярреал» игроком заинтересовался «Ливерпуль», но у команды Юргена Клоппа сейчас нет денег на этот трансфер.