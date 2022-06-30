«Тоттенхэм» назначил Ришарлисону медосмотр

Лондонский «Тоттенхэм» назначил нападающему Ришарлисону медосмтр на ближайшее время. Согласно информации от журналиста Дэвида Орнштейна, о сделке могут официально объявить уже в ближайшие часы.

Ранее «Тоттенхэм» согласовал с «Эвертоном» трансфер бразильца за 50 миллионов евро + бонусы. На кандидатуре Ришарлисона настаивал главный тренер «шпор» Антонио Конте, который считает, что нападающий идеально вольётся в его игровую систему.

Напомним, что Ришарлисон перешёл в «Эвертон» летом 2018 года из «Уотфорда», за который успел поиграть всего один сезон. Этим летом бразилец заявил руководству «ирисок» о своём желании покинуть команду.