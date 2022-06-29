Защитник «Манчестер Сити» – наиболее вероятный кандидат на роль преемника Рюдигера в «Челси»

«Челси» рассчитывает усилить оборону центральным защитником «Манчестер Сити» Натаном Аке.

В списке интересов лондонцев фигурируют многочисленные звёздные игроки, включая Жюля Кунде из «Севильи» и Маттайса де Лихта из «Ювентуса», над трансферами которых «Челси» продолжает работать в настоящий момент. Однако, как информирует Мэтт Лоу, представляющий издание Daily Telegraph, наиболее вероятно подписание Натана Аке из «Манчестер Сити». 27-летний голландский центрбек рассматривается в качестве замены ушедшему в мадридский «Реал» Антонио Рюдигеру.

Натан Аке уже выступал за «Челси»: он находился в системе клуба с 2011 по 2017 год, но, так и не пробившись в основной состав, был продан в «Борнмут».