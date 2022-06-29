«Барселона» полностью уверена в продаже Френки де Йонга

«Барселона» уже не сомневается в скором уходе Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед».

Клубы близки к договорённости по условиям трансфера, но пока не согласовали некоторые детали. Всё идёт к тому, что де Йонг будет продан за 85 млн евро с учётом бонусов. Как сообщает журналист Жули Кларамун, «Барселона» полностью уверена в трансфере и уже подготовила прощальное видео, посвящённое уходу 25-летнего голландца из клуба.

Френки де Йонг отыграл 46 матчей за «сине-гранатовых» в минувшем сезоне, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Его контракт рассчитан до 2026 года.