«Манчестер Юнайтед» практически согласовал трансфер де Йонга с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг в ближайшее время перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщил о том, что на данный момент стороны ведут переговоры о структуре бонусных выплат. По информации источника, сумма трансфера составит 85 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» выплатит сразу 65 миллионов каталонскому клубу, а еще 20 млн в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что полузащитника не устраивает давление по поводу его перехода со стороны «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

Портал transfermarkt оценивает стоимость Френки де Йонга в 60 миллионов евро.