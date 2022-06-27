Маццола назвал возвращение Лукаку в «Интер» уникальным случаем

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку решил вернуться в «Интер» через год после мегатрансфера за 113 млн евро. Бельгиец отказался от трети своей зарплаты, чтобы снова сыграть на «Джузеппе Меацца», а миланцы заплатят 8 млн евро без учета бонусов за аренду на один сезон.

- Мне очень нравится Лукаку, и здорово, что он показал, насколько хотел сюда вернуться, - приводит слова легенды «Интера» Сандро Маццолы FCinter1908. - Понимаю, что не все отнесутся к этому с энтузиазмом из-за событий прошлого года, но это нечто, чего ранее не было в футболе.

Лукаку уже находится в Италии и в среду пройдет медосмотр.