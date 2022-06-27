«Лидс» требует 70 миллионов евро за Рафинью, игрока хотят купить три топ-клуба АПЛ и «Барселона»

Борьба за полузащитника «Лидса» Рафинью Диаса находится в самом разгаре. По информации от журналиста Фабрицио Романо, шансы на приобретение футболиста сохраняют четыре клуба.

Наибольшую заинтересованность в Рафинье проявляет лондонский «Арсенал», но клуб пока не намерен платить «Лидсу» требуемые 70 миллионов евро. Соседи «канониров» в лице «Челси» и «Тоттенхэма» контактируют с агентом футболиста Деку, но пока не вступают в переговоры с «Лидсом».

Каталонская «Барселона» также продолжает оценивать ситуацию, но из-за финансовых проблем клуб совершенно точно не может себе позволить заплатить за Рафинью 70 миллионов евро.