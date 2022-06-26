«Ливерпуль» считает себя фаворитом в борьбе за молодую звезду дортмундской «Боруссии»

«Ливерпуль» высоко оценивает свои шансы на подписание полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуда Беллингема.

Главным конкурентом «красных» в борьбе за вундеркинда считается «Манчестер Сити», однако в «Ливерпуле» уверены, что после подписания «горожанами» Кэлвина Филлипса – другого английского полузащитника – именно их клуб будет главным претендентом на Беллингема следующим летом, докладывает The Sun. Сообщается, что Юрген Клопп – большой поклонник таланта 18-летнего футболиста «Боруссии», поэтому уже обозначил его в качестве приоритетной долгосрочной цели.

Контракт Джуда Беллингема с «Боруссией» рассчитан до 2025 года. В сезоне 2021/22 англичанин сыграл за «шмелей» 43 раза, отметившись шестью голами и 14 ассистами.