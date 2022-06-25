Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» не против обменять де Лихта на Вернера, но требует от «Челси» щедрую доплату

25 Июня 2022 • 23:26 Комментировать

«Ювентус» готов рассмотреть возможность обмена защитника Маттайса де Лихта на форварда Тимо Вернера.

Лондонцы планируют укрепить центр обороны статусным игроком, а де Лихт – одна из основных целей клуба на рынке. В обмен на 22-летнего голландца уже был предложен Тимо Вернер. По информации Calciomercato, «Ювентус» заинтересован в услугах немецкого нападающего, но запрашивает за обмен значительную доплату – около 70-80 млн евро.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость де Лихта в 70 млн евро, а Тимо Вернера – в 35 млн. При этом действующий контракт первого рассчитан до 2024 года, а 26-летний немец связан с «Челси» соглашением до 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Тимо Вернер Маттайс де Лихт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
25 Июня
23:41 · Англия. Премьер-лига
Лингард получил предложение от английского клуба
23:26 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» не против обменять де Лихта на Вернера, но требует от «Челси» щедрую доплату
23:03 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и «Челси» обсуждают аренду Зиеша, лондонский клуб настаивает на обязательстве выкупа
22:14 · Англия. Премьер-лига
Осимхен не покинет «Наполи»
21:45 · Англия. Премьер-лига
Два итальянских и два французских клуба претендуют на Зиеша
21:35 · Англия. Премьер-лига
Френки де Йонг не хочет переходить из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» 2
21:22 · Англия. Премьер-лига
Месси – самый дорогостоящий ветеран в мировом футболе, Роналду – второй 1
20:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов одолжить Ндомбеле турецкому клубу
20:20 · Англия. Премьер-лига
Жезус подпишет пятилетний контракт с «Арсеналом» 1
18:52 · Англия. Премьер-лига
Переход Кунде в «Челси» сорвался, лондонцы переключились на защитника «Ювентуса» 1
18:06 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья подпишет контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года
17:48 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон открыт к трансферу в «Тоттенхэм» слухи
17:40 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» почти договорились о переходе де Йонга слухи
17:23 · Англия. Премьер-лига
​Уэбб возглавит судейский корпус АПЛ
16:27 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» лидирует в борьбе за Рафинью
Все новости
Рекомендуем