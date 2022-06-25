«Ювентус» не против обменять де Лихта на Вернера, но требует от «Челси» щедрую доплату

«Ювентус» готов рассмотреть возможность обмена защитника Маттайса де Лихта на форварда Тимо Вернера.

Лондонцы планируют укрепить центр обороны статусным игроком, а де Лихт – одна из основных целей клуба на рынке. В обмен на 22-летнего голландца уже был предложен Тимо Вернер. По информации Calciomercato, «Ювентус» заинтересован в услугах немецкого нападающего, но запрашивает за обмен значительную доплату – около 70-80 млн евро.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость де Лихта в 70 млн евро, а Тимо Вернера – в 35 млн. При этом действующий контракт первого рассчитан до 2024 года, а 26-летний немец связан с «Челси» соглашением до 2025 года.