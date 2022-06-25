Криштиану Роналду выбрал команду на следующий сезон

Топ-бомбардир Криштиану Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед», несмотря на появившиеся слухи в прессе. 37-летний португальский нападающий проведет следующий сезон в составе «красных дьяволов», об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

В ближайшее время звездный форвард вернется в расположение манкунианцев и приступит к подготовке к следующему сезону. Все слухи о его возможном переходе в другой европейский клуб не соответствуют действительности.

Криштиану вернулся на «Олд Траффорд» в прошлом году. Он заключил с «Юнайтед» двухлетнее трудовое соглашение.

В прошлом сезоне АПЛ Роналду принял участие в 30 матчах, записав на свой счет 18 забитых мячей и три голевые передачи.

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