«Севилья» озвучила цену на Кунде

Испанская «Севилья» озвучил цену на своего защитника Жюля Кунде, которым интересуются лондонский «Челси» и каталонская «Барселона». По информации от журналиста Фабрицио Романо, андалузский клуб отпустит француза не менее чем за 65 миллионов евро.

Главным фаворитом на подписание Кунде является «Челси», с которым француз уже согласовал условия пятилетнего контракта. Более того, в отличии от «Барселоны», у лондонского клуба есть деньги на осуществление трансфера.

Напомним, что Кунде ранее перенёс операцию на колене. «Челси» дожидается сроков восстановления футболиста, чтобы сделать «Севилье» первое предложение по трансферу.