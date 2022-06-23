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Уан-Биссаку хотят арендовать несколько клубов, но у «МЮ» другие планы

23 Июня 2022 • 11:48 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» пока не намерен отпускать своего защитника Аарона Уан-Биссаку в аренду. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красные дьяволы» намерены дождаться подходящего момента, чтобы продать англичанина на постоянной основе.

Напомним, что Уан-Биссака не входит в планы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Нидерландец поручил руководству избавиться от футболиста, так как он не соответствует его игровой модели из-за отсутствия атакующих навыков.

Уан-Биссака перебрался в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Кристал Пэлас» и с тех пор смог завоевать с клубом лишь серебряные медали АПЛ и Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака
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