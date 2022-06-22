Технический директор «Арсенала» высказался о трансфере полузащитника «Порту»

Технический директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар поделился с журналистами своим мнением по поводу трансфера португальского полузащитника Фабиу Виейры.

Гаспар сказал, что хочет, чтобы у лондонского клуба был молодой состав, который сможет прогрессировать. Директор отметил, что Виейра очень хороший футболист с особыми игровыми качествами.

«Мы давно подготовились к этому трансферу», - добавил Гаспар.

Напомним, что Фабиу Виейра официально стал игроком лондонской команды. В прошлом сезоне полузащитник провёл в португальской лиге в составе «Порту» 27 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал 14 голевых передач.