«Арсенал» предложил Жезусу выгодный контракт

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус получит выгодный контракт, если состоится его переход в «Арсенал».

Сделка уже близка к завершению. Бразилец будет зарабатывать в Лондоне порядка 16 млн евро в год. Согласно сведениям журналиста Набиля Джеллита, договор также предусматривает повышение доходов Жезуса до 17 млн евро в год в случае попадания «канониров» в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Трансфер 25-летнего форварда обойдётся «Арсеналу» в 50 млн евро. В завершившейся кампании Жезус стал автором 13 голов и 12 результативных передач в 41 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах.