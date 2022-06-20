«Челси» – фаворит в борьбе за Ришарлисона

Лондонский «Челси» является фаворитом в борьбе за нападающего «Эвертона» Ришарлисона. По информации от британского издания The Independent, «синие» готовы перебить любые предложения от других клубов по трансферу бразильца.

Напомним, что сам Ришарлисон ранее заявил о желании покинуть «Эвертон» в это трансферное окно. О своём решении бразилец уже сообщил главному тренеру Фрэнку Лэмпарду и руководству «ирисок».

В услугах Ришарлисона также заинтересованы другие лондонские клубы – «Тоттенхэм» и «Арсенал», но «Челси» готов перебить предложения этих команд ради подписания бразильца.