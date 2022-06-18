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«Челси» попытается купить у «Лацио» Милинковича-Савича

18 Июня 2022 • 15:17 Комментировать

Лондонский «Челси» хочет приобрести у «Лацио» полузащитника Сергея Милинковича-Савича. Согласно информации от Sport Witness, в пятницу «синие» разузнали у римлян возможность совершения сделки.

В данный момент у Милинковича-Савича остаётся всего год по контракту с «Лацио». Футболист хотел бы покинуть команду, но запрашиваемые «небесно-голубыми» 60 миллионов евро пока что отпугивают всех потенциальных покупателей.

Если Милинкович-Савич не покинет команду этим летом, то наверняка уйдёт через год на правах свободного агента. Напомним, что полузащитником ранее также интересовались «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Челси Сергей Милинкович-Савич
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