Директор «Удинезе»: «Переговоры с «Арсеналом» по выкупу Мари продвигаются очень тяжело»

Директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино рассказал о шансах итальянского клуба на выкуп защитника лондонского «Арсенала» Пабло Мари. Напомним, что бразилец провёл за «Удинезе» на правах аренды вторую половину прошлого сезона.

«Сделка по Пабло Мари очень сложная. Переговоры с «Арсеналом» продвигаются очень тяжело», – цитирует Пьерпаоло Марино итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, что сам Мари ранее изъявил желание остаться в «Удинезе». Футболист присоединился к «Арсеналу» летом 2020 года. Ранее бразилец был знаком с Микелем Артетой по работе в «Манчестер Сити».