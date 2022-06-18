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Невилл: «Пребывание Погба в «МЮ» – сплошное разочарование»

18 Июня 2022 • 00:06 Комментировать

Бывший английский футболист Гари Невилл высказался о выступлении Поля Погба за «Манчестер Юнайтед».

Французский полузащитник перебрался в стан «красных дьяволов» в 2016 году за рекордную на тот момент сумму. Спустя шесть лет игрок покинул «Юнайтед» свободным агентом.

«Его шестилетнее пребывание в «Манчестер Юнайтед» оставило после себя неприятный осадок. Сплошное разочарование. Меня не волнует, что он сказал после ухода. Игрок может говорить что угодно, когда покидает клуб, но я не думаю, что он преуспел в Манчестере», – заявил Невилл.

Поль Погба провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 232 матча, в которых отметился 39 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл Поль Погба
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