Невилл: «Пребывание Погба в «МЮ» – сплошное разочарование»

Бывший английский футболист Гари Невилл высказался о выступлении Поля Погба за «Манчестер Юнайтед».

Французский полузащитник перебрался в стан «красных дьяволов» в 2016 году за рекордную на тот момент сумму. Спустя шесть лет игрок покинул «Юнайтед» свободным агентом.

«Его шестилетнее пребывание в «Манчестер Юнайтед» оставило после себя неприятный осадок. Сплошное разочарование. Меня не волнует, что он сказал после ухода. Игрок может говорить что угодно, когда покидает клуб, но я не думаю, что он преуспел в Манчестере», – заявил Невилл.

Поль Погба провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 232 матча, в которых отметился 39 голами.