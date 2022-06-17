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«Тоттенхэм» включился в гонку за Осимхена

17 Июня 2022 • 15:32 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» намерен составить конкуренцию своим соперникам из «Арсенала» в борьбе за форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Согласно информации от Sport Witness, в ближайшее время «шпоры» сделают первое официальное предложение по трансферу футболиста сборной Нигерии.

Напомним, что чуть ранее «Наполи» отклонил первое предложение «Арсенала» по Осимхену. Многие авторитетные источники считают, что неаполитанский клуб не отпустит своего футболиста дешевле чем за 100 миллионов евро.

Сам Осимхен ранее не исключил, что может покинуть «Наполи» в это трансферное окно. Футболист заявил, что разберётся со своим будущим после отпуска.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Наполи Виктор Осимхен
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