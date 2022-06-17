«Ливерпуль» нацелился на звезду «Боруссии»

«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, английский хавбек стал приоритетной целью мерсисайдского клуба после несостоявшегося перехода французского полузащитника Орельена Чуамени, оказавшегося в «Реале». Сообщается, что сумма трансфера может составить 59 миллионов евро.

Контракт Беллингема с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего англичанина в 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «Боруссии» 44 матча, забив шесть голов и отдав 14 результативных передач.