В «Манчестер Сити» прокомментировали трансфер Холанна

Спортдир «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн высказался о трансфере норвежского нападающего Эрлинга Холанна. Звездный форвард был приобретен у дортмундской «Боруссии» за 75 миллионов евро.

«Наш клуб следил за Холанном на протяжении нескольких лет, мы очень рады, что удалось его подписать. Этот парень – огромный талант с невероятной результативностью. Он обладает всеми качествами, которые необходимы нам. Думаю, он станет еще лучше под руководством Гвардиолы. Это очень важная сделка для нас», - передает слова спортивного директора клубная пресс-служба.

Контракт Холанна с «горожанами» рассчитан до 2027 года.