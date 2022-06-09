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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ришарлисон и Жезус могут заменить Лукаку в «Челси»

09 Июня 2022 • 09:53 Комментировать

Лондонский «Челси» может заменить своего нападающего Ромелу Лукаку одним из бразильских нападающих. Согласно информации от exWHUEmployee, «синие» могут приобрести на позицию форварда Ришарлисона из «Эвертона» или Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити». Ранее отмечалось, что оба футболиста хотят покинуть свои команды этим летом.

Лукаку в данный момент отчаянно хочет вернуться в миланский «Интер» и давит на «Челси», чтобы ускорить сделку. Лондонский клуб хотел бы заменить бельгийца игроком, у которого есть опыт выступления в АПЛ. По этим критериям идеально подходят Ришарлисон и Жезус.

Напомним, что именно источник exWHUEmployee в своё время первым сообщил о переходе голкипера Эдуара Менди из «Ренна» в «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Манчестер Сити Габриэль Жезус Ришарлисон
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