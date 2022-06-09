Гвардиола назвал две главные трансферные цели «Манчестер Сити»

В «Манчестер Сити» приняли решение, какие позиции стоит усилить в летнее трансферное окно. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола намерен пригласить в команду нового левого защитника и игрока в опорную зону.

Как сообщает ESPN, на фланг обороны чемпион Англии рассматривает экс-игрока каталонской «Барселоны» Марка Кукурелью, ныне выступающего за «Брайтон». Что касается позиции опорного полузащитника, то на место опытнейшего Фернандиньо «горожане» хотят подписать хавбека «Лидса» и сборной Англии Кэлвина Филлипса.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, обогнав лишь на один балл «Ливерпуль».