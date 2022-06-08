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Сауль вернулся в «Атлетико»

08 Июня 2022 • 12:57 Комментировать

Испанский полузащитник Сауль, который на правах арендного соглашения выступал за «Челси», официально вернулся в мадридский «Атлетико».

Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, руководство «Челси» всё же не стало выкупать контракт 27-летнего испанского футболиста, который возвращается в мадридскую команду. За «синих» Сауль выступал с сентября прошлого года. За это время полузащитник провёл в составе лондонского клуба во всех турнирах лишь 23 встречи и отметился одним забитым мячом.

Напомним, что в составе «Атлетико» Сауль провёл больше 300 матчей. В активе полузащитника также 19 поединков за сборную Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Сауль Ньигес
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