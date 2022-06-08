Палмер останется в «Манчестер Сити» на следующий сезон

Нападающий «Манчестер Сити» Коул Палмер должен остаться в клубе на следующий сезон. Согласно информации от журналиста Саймона Байковски, футболист не уйдёт в аренду, как это предполагалось ранее.

По информации от близких к «Манчестер Сити» источников, Палмер в следующем сезоне получит в команде более важную роль, чем в прошлой кампании. На ситуацию не должны повлиять трансферы двух нападающих – Хулиана Альвареса и Эрлинга Холанна.

В прошлом сезоне Палмер четырежды выходил на поле за «Манчестер Сити» в чемпионате Англии. 20-летний футболист очень высоко ценится главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.