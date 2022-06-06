Эланга – о дебютном голе за сборную Швеции: «Я очень рад забить, но мы проиграли»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга поделился эмоциями после того, как забил дебютный гол за сборную Швеции в ворота Норвегии. Напомним, что гол Эланги в компенсированное время не помог шведам одержать победу. Норвежцы взяли три очка благодаря дублю Эрлинга Холанна.

«Я вышел на поле и сделал всё, чтобы помочь команде. Я очень рад забить, но, к сожалению, мы проиграли Норвегии. Это был матч, в котором мы хотели победить», – сказал Эланга в беседе с журналистами после игры.

Напомним, что Эланга намерен остаться в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, чтобы доказать свою состоятельность новому тренеру Эрику тен Хагу.