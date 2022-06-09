Норвегия упустила очки со Словенией, шведы проиграли Сербии

В Лиге наций продолжаются матчи. В третьем туре лидер квартета В4, сборная Норвегии, не смогла забить словенцам, которые пока не набирали очки, а также провели треть поединка в меньшинстве, - 0:0.
Гол Луки Йовича на 45-й минуте позволил сербам переиграть Швецию на выезде в споре за текущее второе место.
Протокол игры
Нюланд Эрьян•Педерсен Маркус Гольмгрен•Ханше-Ольсен Андреас•Эстигор Лео•Мелинг Биргер 73' (Бьоркан Фредерик ( 73') •Эдегор Мартин•Эурснес Фредрик 46' (Торстведт Кристиан ( 46' ) • 76'Берге Сандер•Эльюнусси Мохамед 82' (Хёуге Йенс ( 82') •Холанн Эрлинг•Кинг Джошуа 46' (Сорлот Александр ( 46')
Облак Ян•Карничник Зан 81' (Милец Мартин ( 81') •Блажич Миха • 63'Брекало Давид 81' (Мевля Миха ( 81') •Стоянович Петар • 1'Гнезда-Черин Адам•Куртич Ясмин•Сикошек Грегор•Вербич Беньямин 67' (Чрнигой Домен ( 67') •Сеско Бенджамин 66' (Шпорар Андраж ( 66' ) • 90'Целар Жан 67' (Бийол Яка ( 67')
09 июня. Стадион "Уллевааль" (Осло).
Протокол игры
|45' Йович Лука (0:1)
Ольсен Робин • Андерссон Йоэль • Экдаль Хьяльмар • Нильссон Йоаким 41' ( Куртулус Эдвин ( 41') • Аугустинссон Людвиг • Каюсте Йенс • Эланга Энтони 86' ( Дьёкереш Виктор ( 86') • Сванберг Маттиас • 34'Олссон Кристоффер 42' 77' ( Гудмундссон Габриэль ( 77') • Классон Виктор 77' ( Форсберг Эмиль ( 77') • Кайсон Робин
Запасные: Папаяннопулос Сотирис • Хргота Бранимир • Линде Андреас • Нюман Кристоффер • Ринне Якоб • Карлстрём Йеспер • Исак Александр • Сундгрен Даниэль
Дмитрович Марко • Миленкович Никола • Велькович Милош • Павлович Страхиня 60' 79' ( Митрович Стефан ( 79') • Лазович Дарко 63' ( Костич Филип ( 63') • Гудель Неманья • 28'Милинкович-Савич Сергей • Терзич Алекса 63' ( Радоньич Неманья ( 63') • Тадич Душан • Джуричич Филип 36' 70' ( Рачич Урош ( 70' ) • 89'Йович Лука 77' ( Лукич Саша ( 77')
Запасные: Райкович Предраг • Машович Эрхан • Эракович Страхиня • Илич Иван • Груйич Марко • Йованович Джордже • Милинкович-Савич Ваня
09 июня. Стадион "Френдс Арена".