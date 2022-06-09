Норвегия упустила очки со Словенией, шведы проиграли Сербии

В Лиге наций продолжаются матчи. В третьем туре лидер квартета В4, сборная Норвегии, не смогла забить словенцам, которые пока не набирали очки, а также провели треть поединка в меньшинстве, - 0:0.

Гол Луки Йовича на 45-й минуте позволил сербам переиграть Швецию на выезде в споре за текущее второе место.