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Лига наций УЕФА

Норвегия упустила очки со Словенией, шведы проиграли Сербии

09 Июня 2022 • 23:40 Комментировать
Норвегия
0:0
Словения
окончен

В Лиге наций продолжаются матчи. В третьем туре лидер квартета В4, сборная Норвегии, не смогла забить словенцам, которые пока не набирали очки, а также провели треть поединка в меньшинстве, - 0:0.

Гол Луки Йовича на 45-й минуте позволил сербам переиграть Швецию на выезде в споре за текущее второе место.

Протокол игры  
Норвегия 0:0Словения
Нюланд ЭрьянПедерсен Маркус ГольмгренХанше-Ольсен АндреасЭстигор ЛеоМелинг Биргер  73' (Бьоркан Фредерик (  73') Эдегор МартинЭурснес Фредрик  46' (Торстведт Кристиан (  46'   76') Берге СандерЭльюнусси Мохамед  82' (Хёуге Йенс (  82') Холанн ЭрлингКинг Джошуа  46' (Сорлот Александр (  46')
Запасные: Грютебуст СтенРюэрсон ЮлианТорсби МортенБериша ВетонДели Матс МёллерХансен АндреБерг ПатрикЛоде Мариус
Облак ЯнКарничник Зан  81' (Милец Мартин (  81') Блажич Миха   63'Брекало Давид  81' (Мевля Миха (  81') Стоянович Петар   1'Гнезда-Черин АдамКуртич ЯсминСикошек ГрегорВербич Беньямин  67' (Чрнигой Домен (  67') Сеско Бенджамин  66' (Шпорар Андраж (  66'   90') Целар Жан  67' (Бийол Яка (  67')
Запасные: Кек МатьяжЛоврич СандиВекич ИгорЗахович ЛукаГоренц-Станкович ЙонБелек ВидБалковец ЮреКрамер Блаж
09 июня. Стадион "Уллевааль" (Осло).
Протокол игры 
Швеция 0:1Сербия
  45' Йович Лука (0:1)
Ольсен Робин  Андерссон Йоэль  Экдаль Хьяльмар  Нильссон Йоаким   41' (Куртулус Эдвин (   41' Аугустинссон Людвиг  Каюсте Йенс  Эланга Энтони   86' (Дьёкереш Виктор (   86' Сванберг Маттиас   34'  Олссон Кристоффер   42'   77' (Гудмундссон Габриэль (   77' Классон Виктор   77' (Форсберг Эмиль (   77' Кайсон Робин
Запасные: Папаяннопулос Сотирис  Хргота Бранимир  Линде Андреас  Нюман Кристоффер  Ринне Якоб  Карлстрём Йеспер  Исак Александр  Сундгрен Даниэль
Дмитрович Марко  Миленкович Никола  Велькович Милош  Павлович Страхиня   60'   79' (Митрович Стефан (   79' Лазович Дарко   63' (Костич Филип (   63' Гудель Неманья   28'  Милинкович-Савич Сергей  Терзич Алекса   63' (Радоньич Неманья (   63' Тадич Душан  Джуричич Филип   36'   70' (Рачич Урош (   70'   89' Йович Лука   77' (Лукич Саша (   77')
Запасные: Райкович Предраг  Машович Эрхан  Эракович Страхиня  Илич Иван  Груйич Марко  Йованович Джордже  Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня
 09 июня. Стадион "Френдс Арена".

 

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окончен Швейцария 0:1 Испания 4.10 3.50 2.05
окончен Норвегия 0:0 Словения 1.40 4.50 9.00
окончен Северная Македония 0:3 Грузия 2.25 3.10 3.55
окончен Португалия 2:0 Чехия 1.35 5.20 8.50
окончен Косово 3:2 Северная Ирландия 2.25 3.00 3.70
окончен Гибралтар 1:1 Болгария 16.00 6.50 1.20
окончен Швеция 0:1 Сербия 3.05 3.20 2.45
окончен Греция 3:0 Кипр 1.25 6.00 12.50
окончен Мальта 1:2 Эстония 2.85 2.90 2.90
10.06  19:00 Азербайджан ... Словакия 6.20 3.85 1.61
10.06  19:00 Молдова ... Латвия 2.16 2.95 3.70
10.06  21:45 Албания ... Израиль 2.70 3.10 2.85
10.06  21:45 Дания ... Хорватия 2.21 3.30 3.50
10.06  21:45 Андорра ... Лихтенштейн 2.29 2.95 3.40
10.06  21:45 Австрия ... Франция 4.60 3.65 1.83
Идет 0 минута РОССИЯ 0:0 Исландия
10.06  21:45 Беларусь ... Казахстан 1.99 3.45 4.20
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