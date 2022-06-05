«Интер» хочет арендовать полузащитника «Челси»

Миланский «Интер» планирует этим летом договориться с лондонским «Челси» по поводу аренды английского полузащитника Рубена Лофтуса-Чика.

По информации издания Gazzetta dello Sport, миланский клуб хочет арендовать 26-летнего английского футболиста до конца сезона, но боссы «Челси» рассматривают только полноценный трансфер. Стоит отметить, что в услугах Лофтус-Чика также очень заинтересован римский «Лацио». Действующий контракт полузащитника с «Челси» рассчитан до июня 2024 года.

Напомним, что в прошедшем сезоне Рубен Лофтус-Чик провёл в английском чемпионате 24 встречи и отметился двумя результативными передачами.