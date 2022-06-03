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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте нашёл нового игрока для «Тоттенхэма»

03 Июня 2022 • 07:52 Комментировать

Чешский полузащитник Томаш Соучек, права на которого принадлежат лондонскому «Вест Хэму», может продолжить карьеру в другом английском клубе. По сведениям Football Insider, интерес к 27-летнему исполнителю проявляет «Тоттенхэм».

Соучек не смог договориться о новом контракте с «молотобойцами», а потому может быть продан уже этим летом. Его трудовое соглашение с «Вест Хэмом» рассчитано до лета 2024 года. Трансферная стоимость Соучека составляет 45 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Томаш провел 35 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вест Хэм Томаш Соучек
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