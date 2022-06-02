Новичок «Боруссии» – о возможном переходе Мане в «Баварию»: «Он выбрал не тот клуб»

Новичок дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми, недавно перебравшийся из австрийского «Зальцбурга», прокомментировал возможный приход Садио Мане в «Баварию».

«Появление Мане в Бундеслиге – большой плюс для всего чемпионата, это сделало бы немецкую лигу ещё сильнее. К сожалению, он выбрал не тот клуб! – в шутку отметил Адейеми. – Мане – выдающийся футболист и один из лучших вингеров мира», – добавил 20-летний форвард.

Контракт Садио Мане с «Ливерпулем» рассчитан до 2023 года, но сенегалец планирует покинуть Англию уже этим летом. Мюнхенская «Бавария» готова заплатить за трансфер 30 млн евро.