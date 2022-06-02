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Гакпо был предложен двум лондонским клубам

02 Июня 2022 • 17:44 Комментировать

Руководство ПСВ Эйндховен предложило двум лондонским клубом подписать своего вингера Коди Гакпо. Согласно изданию Caught Offside, этими командами являются «Челси» и «Арсенал», который уже давно следит за нидерландцем.

Несмотря на то, что футболист выступает на позиции левого вингера, «Челси» и «Арсенал» уверены, что Гакпо сможет адаптироваться и переквалифицироваться в латераля.

Сумма трансфера молодого Гакпо оценивается в 30 миллионов евро. ПСВ не намерен отпускать талантливого футболиста за меньшую сумму. Сам Гакпо ранее заявил, что был бы не против сменить клубную прописку этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон ПСВ Коди Гакпо
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