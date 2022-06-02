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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван клуб АПЛ, который хочет подписать украинца Ярмоленко

02 Июня 2022 • 11:12 Комментировать

Украинский вингер Андрей Ярмоленко, покинувший лондонский «Вест Хэм» на правах свободного агента, может остаться на Туманном Альбионе.

По сообщениям инсайдера Экрема Конура, в услугах футболиста заинтересован «Фулхэм», который вернулся в элиту английского футбола. «Дачники» намерены провести переговоры с экс-молотобойцем и предложить ему трудовой договор.

32-летний украинец выступал за «Вест Хэм» на протяжении последних четырех сезонов. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Ярмоленко поучаствовал в 19 поединках и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Андрей Ярмоленко
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