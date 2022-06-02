Назван клуб АПЛ, который хочет подписать украинца Ярмоленко

Украинский вингер Андрей Ярмоленко, покинувший лондонский «Вест Хэм» на правах свободного агента, может остаться на Туманном Альбионе.

По сообщениям инсайдера Экрема Конура, в услугах футболиста заинтересован «Фулхэм», который вернулся в элиту английского футбола. «Дачники» намерены провести переговоры с экс-молотобойцем и предложить ему трудовой договор.

32-летний украинец выступал за «Вест Хэм» на протяжении последних четырех сезонов. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Ярмоленко поучаствовал в 19 поединках и отметился одним забитым мячом.