«Вест Хэм» хочет подписать защитника «Ренна»

Руководители лондонского «Вест Хэма» планируют этим летом заполучить в английскую команду марокканского защитника «Ренна» Наифа Агера.

По информации Get French Football News, «молотобойцы» хотят подписать 26-летнего марокканского футболиста. За своего основного центрального защитника боссы «Ренна» планируют выручить не менее 40 миллионов евро, так что «молотобойцам» придётся раскошелиться.

Напомним, что в прошедшем сезона Наиф Агер провёл во французской лиге в составе «Ренна» 31 встречу. Защитник отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. До этого марокканец также выступал за «Дижон».