Перишич: «Осуществил мечту, перейдя в «Тоттенхэм»

Новичок «Тоттенхэма» Иван Перишич прокомментировал свой переход в лондонский клуб.

33-летний полузащитник перейдёт в «Тоттенхэм» из миланского «Интера» в качестве свободного агента. Стороны официально заключили соглашение до 2024 года, которое вступит в силу с 1 июля.

«Уход из «Интера» – одно из самых сложных решений, принятых мною за всю футбольную карьеру, – приводит слова Перишича журналист Фабрицио Романо. – Но я решил осуществить свою мечту – играть в Английской премьер-лиге. Теперь я готов посвятить себя «Тоттенхэму», – рассказал хорват.

В составе «Интера» Иван Перишич провёл 254 матча, в которых забил 55 голов и ассистировал более 40 раз во всех турнирах.