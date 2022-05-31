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Пато – об аренде в «Челси»: «Если бы знал, что всё так сложится, не переходил бы»

31 Мая 2022 • 16:35 Комментировать
Нью-Инглэнд Революшн
...
Орландо Сити
16.06 02:30

Нападающий «Орландо Сити» Алешандре Пато вспомнил о своём отрезке в лондонском «Челси». Напомним, бразилец провёл за «синих» вторую половину сезона 2015/16, перейдя на правах аренды из «Коринтианса».

«Я до сих пор не понимаю. Я усердно работал на тренировках, но тренер задействовал меня всего в двух матчах. Я думал, что «Челси» подписывает меня в аренду на шесть месяцев, чтобы потом выкупить и предложить контракт на три года, но всё было иначе. Если бы я знал, что всё так сложится, то выбрал бы другой вариант», – написал Пато в своей колонке на Players Tribune.

Напомним, что тренер «Челси» в сезоне 2015/16 Гус Хиддинк выпустил Пато всего в двух матчах того сезона. Бразилец успел отличиться за команду забитым пенальти в ворота «Астон Виллы».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Алешандре Пато Орландо Сити
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