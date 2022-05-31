Пато: «Я всё ещё верю, что смогу сыграть на чемпионате мира»

Нападающий «Орландо Сити» Алешандре Пато всё ещё верит, что ему удастся выступить за сборную Бразилии на чемпионате мира. Напомним, что в сентябре форварду исполнится уже 33 года.

«Я всё ещё верю, что смогу сыграть на чемпионате мира. Посмотрите на Дани Алвеса и Тьяго Силву. Они уже в солидном возрасте, но продолжают выступать на высочайшем уровне», – цитирует футболиста издание Goal.

Ранее Пато являлся основным игроком сборной Бразилии. Карьера футболиста пошла на спад после ухода из «Милана» в 2013 году. После этого нападающий успел поиграть в Европе лишь за «Челси» и «Вильярреал».