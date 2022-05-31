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США. МЛС

Пато: «Я всё ещё верю, что смогу сыграть на чемпионате мира»

31 Мая 2022 • 17:43 Комментировать
Нью-Инглэнд Революшн
...
Орландо Сити
16.06 02:30

Нападающий «Орландо Сити» Алешандре Пато всё ещё верит, что ему удастся выступить за сборную Бразилии на чемпионате мира. Напомним, что в сентябре форварду исполнится уже 33 года.

«Я всё ещё верю, что смогу сыграть на чемпионате мира. Посмотрите на Дани Алвеса и Тьяго Силву. Они уже в солидном возрасте, но продолжают выступать на высочайшем уровне», – цитирует футболиста издание Goal.

Ранее Пато являлся основным игроком сборной Бразилии. Карьера футболиста пошла на спад после ухода из «Милана» в 2013 году. После этого нападающий успел поиграть в Европе лишь за «Челси» и «Вильярреал».

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Евро-Футбол.Ру,
Алешандре Пато Орландо Сити
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НЬЮ-ИНГЛЭНД РЕВОЛЮШН ОРЛАНДО СИТИ
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