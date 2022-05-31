«Севилья» хочет подписать полузащитника «Тоттенхэма»

Руководство «Севильи» может в летнее трансферное окно подписать английского полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Гарри Уинкса.

По информации The Sun, команда из Севильи активно интересуется 26-летним английским футболистом, который в последних сезонах потерял место в основном составе лондонского клуба. Стоит отметить, что в услугах Уинкса также заинтересованы несколько команд из АПЛ, а именно «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон».

Напомним, что в этом сезоне Гарри Уинкс провёл в английском чемпионате в составе «Тоттенхэма» 19 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.