Жота: «4 поражения и два трофея в одном сезоне? Это нужно праздновать»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота на чемпионском параде оценил достижения своей команды в нынешнем сезоне. Напомним, «скаузеры» на следующий день после поражения от «Реала» в финале Лиги чемпионов организовали парад в честь победы в Кубке лиги и Кубке Англии.

«Честно говоря, это невероятно. Невозможно грустить в тот момент, когда все эти люди рядом. Прошлой ночью мне было очень грустно, но четыре поражения и два трофея в одном сезоне? Это нужно праздновать», – заявил Жота в небольшом интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что «Ливерпуль» имел шанс оформить квадрупл в этом сезоне, но в итоге команда ограничилась двумя национальными кубками.