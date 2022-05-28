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«Милан» нацелился на игроков «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»

28 Мая 2022 • 11:04 Комментировать

В «Милане» обозначили свои трансферные цели на грядущее лето. По сведениям инсайдера Руди Галетти, «россонери» собираются усилить атакующую линию команды.

Итальянский гранд положил глаз сразу на двух игроков, выступающих на Туманном Альбионе. Первой целью «Милана» является вингер «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, а второй – нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез.

Лингард может достаться миланцам бесплатно, поскольку его контракт с «Юнайтед» истекает в конце следующего месяца.

Что касается Мареза, то его договор с «горожанами» рассчитан до лета 2023 года. Стоимость алжирца оценивается в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Джесси Лингард Рияд Марез
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