«Манчестер Юнайтед» хочет подписать португальца, на которого нацелилась «Барселона»

Хавбек сборной Португалии Рубен Невеш, выступающий на клубном уровне за «Вулверхэмптон», может продолжить карьеру в более именитой английской команде.

Согласно сведениям таблоида The Sun, заинтересованность в трансфере полузащитника проявляет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» обозначили Невеша своей трансферной целью и готовы побороться за него с каталонской «Барселоной».

При этом шансы «сине-гранатовых» в этом споре выглядят намного предпочтительнее, поскольку Рубен хочет продолжить карьеру в клубе, который сыграет в Лиге чемпионов.

Контракт португальца с «волками» рассчитан до лета 2024 года, его цена – 40 миллионов евро.