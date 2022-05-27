В «Тоттенхэме» уверены, что Конте останется на следующий сезон

Руководство «Тоттенхэма» уверено, что главный тренер клуба Антонио Конте останется на следующий сезон. По информации от Фабрицио Романо, сейчас наставник согласовывает с руководством трансферные цели на следующий сезон.

Отмечается, что команда также может продлить контракт с нападающим Харри Кейном, который является лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма». Этот фактор также может убедить Конте задержаться в клубе подольше.

Напомним, что Конте помог «Тоттенхэму» впервые с 2019 года финишировать в зоне Лиги чемпионов. Предыдущие наставники клуба в лице Жозе Моуринью и Нуну Эшпириту Санту не могли справиться с этим заданием.