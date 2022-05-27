Стало известно, сколько «Вильярреал» собирался платить Ориги

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги в межсезонье перейдёт в «Милан», до этого отклонив более выгодное предложение «Вильярреала».

В итальянском клубе Ориги будет зарабатывать около 80 тысяч евро в неделю, тогда как испанцы предлагали нападающему зарплату в 90 тысяч евро и контракт на четыре года.

Однако тот факт, что «Вильярреал» не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов, оказался решающим. Форвард отклонил предложение, выбрав играть в главном еврокубковом турнире вместе с Оливье Жиру и Рафаэлем Леау.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 7 матчей и забил 3 гола.