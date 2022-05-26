Канте может продолжить карьеру в «Барселоне» или «ПСЖ»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте попал в сферу интересов «Барселоны» и «ПСЖ». Ранее сообщалось, что его также хочет видеть в своей команде наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Текущее соглашение Канте с «Челси» заканчивается через год и переговоры о продлении контракта пока не начинались. Если в ходе них возникнут проблемы, «Челси» вполне может продать футболиста.

Главный тренер «Барселоны» Хави видит в полузащитнике игрока, способного конкурировать с Серхио Бускетсом. Что касается «ПСЖ», то клуб собирается в летнее межсезонье значительно обновить состав и Канте входит в трансферные цели парижской команды.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 26 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.