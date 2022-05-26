Защитник «Вулверхэмптона» Ромен Саисс может продолжить карьеру в «Барселоне». Летом футболист станет свободным агентом.

Контракт футболиста с «волками» заканчивается в следующем месяце. Агенты игрока предложили его услуги «Барселоне», которая находится в поисках центрального защитника, сообщает Mundo Deportivo.

Несмотря на то, что каталонский клуб практически договорился с Андреасом Кристенсеном, команду в летнее межсезонье могут покинуть Самуэль Юмтити, Клеман Лангле и Оскар Мингеса.

В этом сезоне Саисс провел в АПЛ 31 игру, и забил 2 гола.