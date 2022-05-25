«Челси» и «Ньюкасл» готовы сделать предложение Перишичу

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в АПЛ.

Вчера представители «Интера» встретились с агентами Перишича по поводу продления контракта, который истекает летом этого года. Перишич взял время на раздумья и обещал дать ответ перед выходными.

Если игрок откажет «Интеру», ситуацией могут воспользоваться «Челси» и «Ньюкасл», сообщает Corriere della Sera. Также в переходе игрока заинтересован «Ювентус».

В этом сезоне футболист провел в Серии А 35 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.