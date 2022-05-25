Директор «Манчестер Сити»: Холанн выбрал нас не из-за денег

Один из директоров «Манчестер Сити» Ферран Сориано рассказал журналистам о том, по какой причине звёздный форвард Эрлинг Холанн перебрался именно в манчестерскую команду.

Сориано сказал, что все видели сумму трансфера, которая очень разумна. Функционер отметил, что Холанн перешёл в манчестерский клуб не из-за денег, а из-за спортивной составляющей, так как другие клубы, а именно «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария», могли платить норвежскому форварду гораздо больше денег.

Напомним, что этим летом Эрлинг Холанн перейдёт из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». В этом сезоне норвежец провёл в Бундеслиге 24 встречи, в которых забил 22 мяча.